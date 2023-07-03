Засуха в Удмуртии угрожает заготовке кормов для животных

Образовавшаяся в Удмуртии засуха ставит по угрозу заготовку корма для животных, рассказала во «ВКонтакте» заместитель председателя правительства республики Ольга Абрамова. В таких погодных условиях плохо произрастает кукуруза, которой засеяны почти 50 тыс. га, а также травы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Ольга Абрамова Фото: vk.com, Ольга Абрамова

Причиной сложившейся ситуации стал недостаточный запас влаги после зимы, ранний выход на сезонные работы, отсутствие осадков и заморозки. «Хорошего мало, но уже хорошо, что это не 2010 год»,— отметила госпожа Абрамова.

Муниципальные комиссии по ЧС вместе с региональным минсельхозам продолжают наблюдение за ситуацией. В настоящее время ведется работа с соседними субъектами по предложению хозяйствам Удмуртии кормов

Режим чрезвычайной ситуации, который ввели в Удмуртии с 3 июля, окажет помощь сельскохозяйственным предприятием в части подтверждение возникновения страхового случая и отсутствие обязательств по возврату субсидий при не достижении установленных показателей.

Подробнее об этом читайте в материале «Аграриям не хватило дождей».