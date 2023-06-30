В Удмуртии с 3 июля введут режим ЧС из-за засухи

В Удмуртии с 3 июля и до особого распоряжения будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Причиной стало возникновение почвенной засухи в период активной вегетации сельскохозяйственных культур. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, впервые о возможном введение режима чрезвычайной ситуации рассказала заместитель председателя правительства республики Ольга Абрамова в начале июня. Данная мера обеспечит сельхозтоваропроизводителям, если те не выполнят целевые показатели, защиту с точки зрения возврата бюджетных средств, полученных в качестве господдержку.