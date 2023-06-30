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Коммерсантъ FM
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В Удмуртии с 3 июля введут режим ЧС из-за засухи

В Удмуртии с 3 июля и до особого распоряжения будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Причиной стало возникновение почвенной засухи в период активной вегетации сельскохозяйственных культур. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Бречалов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, впервые о возможном введение режима чрезвычайной ситуации рассказала заместитель председателя правительства республики Ольга Абрамова в начале июня. Данная мера обеспечит сельхозтоваропроизводителям, если те не выполнят целевые показатели, защиту с точки зрения возврата бюджетных средств, полученных в качестве господдержку.

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