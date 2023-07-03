В Москве эвакуирован отдел международного почтамта из-за муляжей мин

Из здания, расположенного рядом с Комсомольской площадью, эвакуировано 22 человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Поводом стали предметы, похожие на мины.

По данным «Яндекс.карт», в здании расположено отделение «Почты России» №117676. ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что в здании находится Центральная почтовая таможня.

По данным собеседника «РИА Новости», предметы были обнаружены на девятом этаже здания. «Проверка показала, что это были муляжи, эвакуация завершена, объект вернулся к работе»,— сообщили агентству в «Почте России».

В начале мая специалисты службы безопасности «Почты России» обнаружили посылку с предметами, «конструктивно схожими с оружием». Предположительно, инцидент произошел в отделении почты во Внуково, там нашли посылку с четырьмя автоматами Калашникова.

Полина Мотызлевская