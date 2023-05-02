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Коммерсантъ FM
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В отделении «Почты России» нашли посылку с предметами, похожими на оружие

Специалисты службы безопасности «Почты России» обнаружили посылку с предметами, «конструктивно схожими с оружием», заявили РБК в пресс-службе компании. В каком конкретно отделении она была найдена, не уточняется.

Посылку задержали и передали представителям правоохранительных органов. В пресс-службе МВД заявили, что не получали информацию об оружии в посылке.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел в отделении почты во Внуково. Там нашли посылку с, предположительно, четырьмя автоматами Калашникова. Какие-либо подробности о возможном отправителе не приводятся.

Лаура Кеффер

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