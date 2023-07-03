Воспитательнице, ударившей девочку в частном детском саду Екатеринбурга, дали 1,5 года исправительных работ

Мировой судья судебного участка № 9 судебного района, в котором создан Ленинский районный суд Екатеринбурга, признал бывшую воспитательницу частного детского сада «Согласие», которая ударила годовалую девочку, виновной по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел 1 ноября 2022 года. По данным следствия, воспитательница ладонью ударила девочку, которой на тот момент было 1 год 11 месяцев, по лбу, из-за чего она упала со скамейки на пол, «испытав физическую боль». Удар зафиксировала камера видеонаблюдения. Кроме того, установлено, что воспитательница грубо обращалась с воспитанницей, что причиняло вред психическому, нравственному, духовному и социальному развитию девочки.

На судебном заседании обвиняемая вину не признавала. В итоге мировой судья назначил ей наказание в виде 1,5 года исправительных работ с удержанием 10% в доход государства, с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на четыре года. С осужденной в пользу ребенка взыскана компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб.

Напомним, в Тобольске (Тюменская область) воспитательницу детского сада будут судить за смерть трехлетней девочки. По версии следствия, в мае 2023 года в результате недосмотра воспитательницы, девочка «повисла на металлической перекладине домика-беседки и скончалась от механической асфиксии». Ребенка нашли мертвым во время утренней прогулки 4 мая.

Диана Сунагатуллина

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