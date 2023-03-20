В Екатеринбурге будут судить воспитателя частного детского сада, ударившую ребенка

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 29-летней бывшей воспитательницы частного детского сада «Согласие» в Екатеринбурге, которая ударила двухлетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел 1 ноября прошлого года. По данным следствия, воспитательница ладонью ударила девочку по лбу, из-за чего та упала со скамейки на пол, «испытав физическую боль». Удар зафиксировала камера видеонаблюдения, после чего об инциденте узнали СМИ и силовики.

Впоследствии стало известно, что девушка грубо обращалась с воспитанницей, что причиняло вред психическому, нравственному, духовному и социальному развитию девочки.

Экс-воспитательнице инкриминируют ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним) и ст. 116 УК РФ (иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений).

Уголовное дело в ближайшее время направят мировому судье судебного участка № 4 Ленинского судебного района.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте