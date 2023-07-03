Следователи опросили мужа арестованного опекуна шестилетнего мальчика из Екатеринбурга

Следователи опросили на полиграфе мужа Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Б., истязаниях и мошенничестве. Об этом он заявил «Комсомольской правде», отметив, что силовики его не задерживали. Свой процессуальный статус он не знает. Кроме того, он подписал документ о неразглашении тайны предварительного следствия.

Напомним, ранее мужчина находился в зоне специальной военной операции (СВО). Однако 30 июня ему пришлось вернуться в Екатеринбург из-за уголовного дела в отношении супруги. Он заявил, что не вернется на СВО, поскольку ему необходимо воспитывать трех родных детей. Несовершеннолетних, которые были под опекой Вероники Наумовой, он забрать не может, поскольку не является их приемным родителем.

Мужчина добавил, что не замечал неприязнь со стороны Вероники Наумовой к Далеру, однако отметил, что его практически не бывает дома, поскольку до СВО он был на других заданиях.

Напомним, Далер Б. находился под опекой Вероники Наумовой с 2019 года. 26 июня этого года поисковые отряды сообщили об исчезновении мальчика. Опекун заявляла, что ребенок ушел из дома ночью и не вернулся назад. В результате трехдневных поисков тело мальчика нашли в гаражном комплексе в 300 метрах от его дома. Впоследствии выяснилось, что Далер Б. скончался еще несколько месяцев назад.

Силовики считают, что Вероника Наумова систематически избивала ребенка, а впоследствии стала причастна к его смерти. Кроме того, по версии СКР, женщина продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство мальчика, зная, что он умер. 30 июня Чкаловский райсуд Екатеринбурга отправил женщину под арест.

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