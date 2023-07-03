Прокуратура начала проверку после возгорания еще одного пассажирского автобуса

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга инициировала проверку после возгорания пассажирского автобуса в автобусном парке на Днепропетровской улице. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар случился в воскресенье, 2 июля, в автопарке №1. По данным МЧС, автобус выгорел почти полностью. В результате пожара никто не пострадал. Сотрудники прокуратуры планируют проверить соблюдение автопарком на Днепропетровской улице, 18 правил пожарной безопасности и обслуживания транспортных средств.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 26 июня на перекрестке Ланской и Студенческой улиц загорелся лазурный автобус. Он полностью выгорел, однако водитель успел вывести пассажиров, никто не пострадал.

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