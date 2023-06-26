На Ланском шоссе загорелся лазурный автобус

На перекрестке Ланской и Студенческой улиц на остановке загорелся лазурный автобус. Об этом 26 июня рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило в 9:05. В 9:25 открытое горение было ликвидировано. Автобус выгорел, добавили в МЧС. В ликвидации участвовали 10 человек и две единицы техники.

Как пишет «Фонтанка», перевозчик «Домтрансавто» пообещал разобраться в причинах возгорания. В компании отметили, что водитель вывел пассажиров и сообщил о пожаре в МЧС.

Вчера, 25 июня, во Фрунзенском районе Петербурга загорелся туристический автобус. Пострадавших в ходе возгорания нет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Васильевском острове загорелся лазурный автобус.

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