Осужденный за обман дольщиков экс-депутат гордумы Новороссийска Канаев признан банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) признал банкротом генерального директора ООО «Кубаньжилстрой» (КЖС), бывшего депутата городской Думы Новороссийска Сергея Канаева. Соответствующий судебный акт опубликован в картотеке арбитражных дел. Конкурсным управляющим назначен Роман Попелхов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: admnvrsk.ru Фото: admnvrsk.ru

Согласно определению суда, с исковым заявлением о признании Сергея Канаева несостоятельным в краевой арбитраж обратилась Светлана Волкова. В обоснование заявления кредитор указала на наличие неисполненных обязательств по договорам займа, подтвержденных вступившими в законную силу решениями Октябрьского районного суда Новороссийска. Сумма задолженности составила 52,7 млн руб.

Генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» – депутат городской думы Новороссийска VI созыва от партии «Единая Россия» Сергей Канаев – был осужден в начале 2020 года по обвинению в мошенническом присвоении средств дольщиков ЖК «Посейдон» на 887 млн руб., а также в невыплате зарплаты сотрудникам. Октябрьский райсуд Новороссийска приговорил его к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Впоследствии апелляционная инстанция смягчила приговор, назначив ему наказание в виде 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения.

ООО «Кубаньжилстрой», застройщик жилых комплексов «Посейдон», «Посейдон-2», «Суворовский» и «Одиссей» в Новороссийске, было признано банкротом в октябре 2019 года.. В мае 2023 года АСКК прекратил производство по делу о банкротстве КЖС. Требования кредиторов полностью удовлетворены.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram