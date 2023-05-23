Суд закрыл дело о банкротстве компании-застройщика бывшего депутата гордумы Новороссийска

Арбитражный суд Краснодарского края прекратил производство по делу о банкротстве новороссийского ООО «Кубаньжилстрой» (КЖС), ранее принадлежащего экс-депутату городской думы Сергею Канаеву. Требования кредиторов полностью удовлетворены. Документ об этом опубликован в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Осенью 2019 года компанию признали несостоятельной, в отношении нее ввели процедуру конкурсного производства и внешнее управление на 18 месяцев. Сумма кредиторской задолженности составляла 179,5 млн руб. На балансе должника значились недостроенные ЖК «Посейдон» и «Посейдон-2», три корпуса ЖК «Суджук-Кале», «Суворовский». Балансовая стоимость объектов составляет 2,2 млрд руб. Достройкой проблемных домов занимаются московские подрядчики.

Зимой 2019 года Сергея Канаева признали виновным в мошенничестве со средствами дольщиков и приговорили к 7,5 годам лишения свободы общего режима. Впоследствии апелляция смягчила приговор господину Канаеву на 3,7 лет колонии поселения.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кубаньжилстрой» зарегистрировано в Новороссийске в 2009 году. Внешним управляющим является Андрей Титов. Выручка за 2022 год составила 8,1 млн руб., а чистая прибыль -356 тыс. руб.

Олег Исаев

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