Прощание с погибшим в Екатеринбурге шестилетним мальчиком пройдет в мечети

Прощание с шестилетним Далером Б., тело которого нашли на прошлой неделе в Екатеринбурге, пройдет в мечети «Абу-Ханифа» на ул. Репина, 42. По данным портала Е1.ru, похороны состоятся 5 или 6 июля. Их организацией займется мусульманская община Екатеринбурга.

«Мы только что вышли из мечети, у нас было совещание c муллой и консулом Таджикистана. Мы пришли к выводу, что прощание будет резонансное, придет много людей. Гроб привезут на площадь. Все христиане, все батюшки могут прийти, поставить цветы к гробу с 10 до 13 часов. После 13:00 мы отнесем гроб к лугу и помолимся, а потом увезем его на кладбище»,— рассказал двоюродный брат мальчика Шамсутдин Бобиев.

Информация об исчезновении в Екатеринбурге шестилетнего Далера Б. появилась на страницах поисковых отрядов и в СМИ 26 июня. Сообщалось, что ребенок ушел из дома в 32-м военном городке утром 26 июня и не вернулся. Однако 29 июня силовики нашли его тело в большой сумке на территории гаражного комплекса в 300 метрах от его дома. Силовики установили, что ребенок скончался еще несколько месяцев назад.

Сейчас по факту смерти ребенка расследуется несколько уголовных дел. В рамках дела о убийстве, истязаниях и мошенничестве на прошлой неделе была арестована опекун Далера Б. Вероника Наумова.

Второе уголовное дело расследуется по статье ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть малолетнего). Предварительно, условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении мальчика, наступили в результате бездействия должностных лиц, ответственных за контроль по воспитанию опекаемого ребенка.

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