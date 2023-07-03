«Барселона» продолжает выплачивать зарплату Лионелю Месси спустя два года после его ухода

Испанский футбольный клуб «Барселона» по-прежнему выплачивает зарплату аргентинскому полузащитнику Лионелю Месси, покинувшему команду в 2021 году, заявил президент клуба Жоан Лапорта. По его словам, выплачивать зарплату Месси «Барселона» продолжит до 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Peter REFILE - CORRECTING VENUE, Reuters Фото: Thomas Peter REFILE - CORRECTING VENUE, Reuters

«У него была отсрочка выплаты зарплаты, согласованная с предыдущим советом директоров. Платежи заканчиваются в 2025 году. Деньги Месси платят неукоснительно, четко и в срок, никаких претензий от него в наш адрес не поступало»,— сообщил господин Лапорта (цитата по газете Mundo Deportivo). По его словам, таковы условия соглашения Месси, которые руководство «Барселоны» намерено полностью соблюдать.

Месси ушел из «Барселоны» в 2021 году и перешел во французский футбольных клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), в составе которого он провел два сезона. В июне 2023 года аргентинский полузащитник объявил о своем уходе из ПСЖ и сообщил, что продолжит свою футбольную карьеру в американском клубе «Интер Майами», выступающем в чемпионате MLS.

Александр Кислов