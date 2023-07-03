Балицкий: обстановка на Ореховском направлении остается напряженной

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что обстановка на Ореховском направлении остается напряженной. Он утверждает, что украинская сторона потеряла уже более 20 тыс. человек личного состава. Киев или западная пресса о подобных потерях не сообщали.

«Ежедневно на наши позиции идут атаки, противник действует интенсивно, однако своих солдат не жалеют»,— рассказал господин Балицкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что российские военнослужащие «не просто держат оборону», а «разбивают врага по всем направлениям, периодически отбрасывая противника и пресекая деятельность диверсионно-разведывательных групп».

Ранее 17 июня член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщал, что активность ВСУ на Ореховском направлении резко усилилась. Украина нанесла удары по селу Зеленополь Куйбышевского района Запорожской области. По словам господина Рогова, ВСУ пошли в атаку большим числом личного состава при поддержке бронетехники.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Мотызлевская