В Куйбышевском районе Запорожской области произошли взрывы

Куйбышевский район Запорожской области попал под обстрел, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его предварительной информации, два гражданских погибли, ранен ребенок.

Как сообщил господин Рогов в Telegram, около 20:50 Украина нанесла удары по селу Зеленополь. «Зафиксировано три прилета»,— сообщил он. Господин Рогов отметил, что информация о разрушениях и пострадавших еще уточняется.

Позднее член главного совета администрации Запорожской области сообщил «РИА Новости», что российская авиация нанесла удар по позициям вооруженных сил Украины в районе города Орехово. По его словам, ВСУ резко активизировались по ореховскому направлению и пошли в атаку большим числом личного состава при поддержке бронетехники.