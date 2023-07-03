Средняя цена на российскую Urals в июне составила $55,28 за баррель

Средняя стоимость российского сорта нефти Urals в июне составила $55,28, что в 1,6 раза ниже показателя июня 2022 года ($87,25). Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

По итогам января—июня 2023 года стоимость Urals составила $52,17 за баррель против $84,09 в аналогичный период 2022-го. Стоимость барреля нефти сорта North Sea Dated в июне составила $74,71, добавили в Минфине.

С 1 июля дисконт стоимости российского сорта нефти Urals к бенчмарку Brent в расчете нефтяных налогов снизился до $25 за баррель. По словам главы Минэнерго России Николая Шульгинова, фактически дисконты находятся на уровне $20 за баррель.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дисконт по всем по правилам».

Олеся Павленко