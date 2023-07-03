Дисконт на Urals к Brent при расчете нефтяных налогов снизился до $25 за баррель

С 1 июля дисконт стоимости российского сорта нефти Urals к бенчмарку Brent в расчете нефтяных налогов снизился до $25 за баррель, сообщил «Интерфакс». Глава Минэнерго России Николай Шульгинов говорил, что сейчас фактически дисконты находятся на уровне $20 за баррель.

Сейчас для налогообложения используют стоимость Urals на основе расчетов агентства Argus. В декабре 2022 года после введения эмбарго на российскую нефть странами Евросоюза и G7 фактическая стоимость Urals упала ниже Brent примерно на $35–40 за баррель.

Ранее в Налоговый кодекс внесли поправки, согласно которым в расчете НДПИ и обратного акциза на нефть, налога на добавленный доход и экспортной пошлины используются дисконты к цене Brent. Российские власти считают, что минимальный порог дисконта позволит снизить эффект падения стоимости Urals по отношению к Brent для доходов бюджета.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дисконт по всем по правилам».

Олеся Павленко