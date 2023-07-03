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Коммерсантъ FM
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Шойгу впервые прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер»

Министр обороны Сергей Шойгу во время выступления на тематическом селекторном совещании прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер». Говоря о «попытке 23–25 июня дестабилизировать обстановку в России», он заявил, что планы мятежников провалились потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Эти события министр, отставка которого была одним из требований марша ЧВК, упомянул впервые.

«Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи. Благодарю личный состав за добросовестную службу»,— заявил министр.

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям ЧВК «Вагнер» и заявил, что его бойцы идут «разбираться» в Москву. В ночь на 24 июня наемники ЧВК заняли штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. ФСБ возбудила против Евгения Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа, которое прекратили 27 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который вел переговоры с Евгением Пригожиным, говорил, что бойцы ЧВК ушли в «полевые лагеря». Сам Евгений Пригожин, как сообщали российские и белорусские власти, после этих событий собирался уехать в Белоруссию.

23–24 июня Сергей Шойгу не комментировал происходящее. Впервые после мятежа господин Шойгу появился на публике 26 июня. Тогда пресс-служба Минобороны сообщала, что он проверил передовой пункт управления Западной группировки войск в зоне проведения военной операции. В тот же день Сергей Шойгу появился на совещании, которое проводил президент России Владимир Путин.

О реакции российского руководства на мятеж — в репортаже Андрея Колесникова «Ъ» «А судьбы кто?».

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