Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЛДПР предложила вдвое увеличить максимальный доход самозанятых

Фракция ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому максимальный доход самозанятых может увеличиться с 2,4 млн до 4,8 млн руб. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ожидается, что изменения вступят в силу с января 2024 года.

«Налоги с доходов неизменны, но если предпринимательская смекалка позволяет зарабатывать больше обозначенной законом ежегодной планки 2,4 млн руб., ставка налога меняется. А вид занятости формально остается прежним, но налоги уже выше, как и риск ухода дела в тень. Ее и так в бизнесе многовато. Куда больше?» — написал господин Нилов в Telegram.

В качестве варианта, который позволит решить указанную проблему, депутаты ЛДПР подготовили законопроект об увеличении порога зарплат для самозанятых до 4,8 млн руб. «Самозанятые граждане не только свой бюджет наполняют, но и федеральный уплаченными налогами довольно ощутимо поддерживают»,— отметил он.

Авторы законопроекта отмечают, что размер максимального дохода не менялся с момента вступления закона в силу — с 1 января 2019 года. В пояснительной записке к документу отмечается, что значительный рост цен на товары и услуги с 2020 года привел к тому, что у многих самозанятых доход стал превышать установленный предел. По мнению депутатов, увеличение суммы максимального дохода самозанятых снизит количество «теневых сделок», а также увеличит налоговые поступления в бюджет.

По данным ФНС, к концу апреля 2023 года число самозанятых в России превысило 7,4 млн. Год назад этот показатель приближался к 4,8 млн. С 29 июня вступят в силу поправки в Гражданский кодекс, которые позволят самозанятым регистрировать товарные знаки. Сейчас такое право есть только у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

О том, удобно ли будет самозанятым россиянам регистрировать личные бренды,— в материале «Ъ FM» «Знаковый статус».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...