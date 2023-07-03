ЛДПР предложила вдвое увеличить максимальный доход самозанятых

Фракция ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому максимальный доход самозанятых может увеличиться с 2,4 млн до 4,8 млн руб. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ожидается, что изменения вступят в силу с января 2024 года.

«Налоги с доходов неизменны, но если предпринимательская смекалка позволяет зарабатывать больше обозначенной законом ежегодной планки 2,4 млн руб., ставка налога меняется. А вид занятости формально остается прежним, но налоги уже выше, как и риск ухода дела в тень. Ее и так в бизнесе многовато. Куда больше?» — написал господин Нилов в Telegram.

В качестве варианта, который позволит решить указанную проблему, депутаты ЛДПР подготовили законопроект об увеличении порога зарплат для самозанятых до 4,8 млн руб. «Самозанятые граждане не только свой бюджет наполняют, но и федеральный уплаченными налогами довольно ощутимо поддерживают»,— отметил он.

Авторы законопроекта отмечают, что размер максимального дохода не менялся с момента вступления закона в силу — с 1 января 2019 года. В пояснительной записке к документу отмечается, что значительный рост цен на товары и услуги с 2020 года привел к тому, что у многих самозанятых доход стал превышать установленный предел. По мнению депутатов, увеличение суммы максимального дохода самозанятых снизит количество «теневых сделок», а также увеличит налоговые поступления в бюджет.

По данным ФНС, к концу апреля 2023 года число самозанятых в России превысило 7,4 млн. Год назад этот показатель приближался к 4,8 млн. С 29 июня вступят в силу поправки в Гражданский кодекс, которые позволят самозанятым регистрировать товарные знаки. Сейчас такое право есть только у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

О том, удобно ли будет самозанятым россиянам регистрировать личные бренды,— в материале «Ъ FM» «Знаковый статус».

Милена Костерева