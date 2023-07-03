Задержанный за подготовку покушения на Аксенова хотел подорвать автомобиль главы Крыма

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России сообщили, что задержанный за подготовку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова собирался взорвать автомобиль чиновника. Об этом он сам сообщил в ходе допроса. По данным российской спецслужбы, мужчина действовал по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

«Я получил задание поехать в Крым, в Симферополь. Для начала мне нужно было снять жилье, купить телефон, устроиться на работу. Ждал адрес, где находится автомобиль для установки там мины, чтобы потом поставить этот автомобиль на улицу Севастопольская для подрыва кортежа Аксенова Сергея Валерьевича»,— рассказал задержанный мужчина на видео, распространенном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ. Он уточнил, что взорвать автомобиль главы Крыма планировалось в момент проезда кортежа Сергея Аксенова.

Мужчина также рассказал, что получил от сотрудников СБУ позывной «Каратист». Фигурант уголовного дела утверждает, что украинские спецслужбы в будущем могли попытаться использовать его и для совершения других «противоправных действий».

Сегодня, 3 июля, ФСБ сообщила, что пресекла попытку покушения на господина Аксенова. В рамках расследования арестован гражданин России, которого, по данным ведомства, завербовали украинские спецслужбы. В отношении задержанного, который дал признательные показания и согласился на сотрудничество со следствием, возбуждены дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), а также ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Александр Кислов