ФСБ сообщила, что предотвратила покушение на главу Крыма Аксенова

ФСБ сообщила, что пресекла попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Арестован гражданин России, которого, по данным ФСБ, завербовала Служба безопасности Украины (СБУ). По информации российских спецслужб, он планировал взорвать машину Сергея Аксенова. Возбуждены дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), а также ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Задержанным оказался гражданин России, 1988 года рождения. ФСБ отмечает, что он прошел курс обучения разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины.

«В июне 2023 года агент иностранной спецслужбы прибыл на территорию Республики Крым и приступил к подготовке совершения теракта, который планировал осуществить путем подрыва легкового автомобиля главы республики. Однако довести преступный умысел до конца подрывник не успел, так как при изъятии из тайника взрывного устройства он был задержан»,— сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Мужчина был арестован.

В опубликованном видео задержанный рассказал, что был завербован спецслужбами Украины в декабре 2022 года. «Получил позывной Каратист и проходил обучение на полигоне подрывному делу, маскировки, ухода от преследования и тому подобное. Затем я получил задание поехать в Крым, в Симферополь»,— говорит мужчина на видео. По его словам, в городе он устроился на работу и ждал дальнейших указаний. Он должен был заминировать автомобиль и поставить его на пути следования кортежа главы Крыма.

Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращенное покушение. «Наши спецслужбы работают четко и эффективно. Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны. А полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО, поставленные президентом»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

В последний раз ФСБ сообщала о предотвращении покушения на Сергея Аксенова 3 мая. Тогда спецслужба сообщила о задержании семи человек по подозрению в подготовке покушений на руководство Крыма, а также диверсий на объектах транспортной инфраструктуры. В ФСБ утверждали, что задержанные были частью агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Что происходит на 495-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».