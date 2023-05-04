ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» в 2022 году ушло в убыток

Областное госпредприятие «Тамбовская управляющая компания» (ТУК; распоряжается областными долями в местных предприятиях) опубликовало бухгалтерскую отчетность по РСБУ за 2022 год. Предприятие продемонстрировало падение ключевых финансовых показателей, следует из документов.

Прошлый год компания завершила с нулевой выручкой при 555 тыс. руб. в 2021-м. Обнулились и доходы от участия в других организациях, которые ранее составляли основную статью поступлений (13,3 млн руб. в 2021-м). Выросли управленческие (с 3,8 до 4,6 млн руб.) и «прочие» (с 3,9 до 6,7 млн руб.) расходы. В результате ТУК завершила 2022 год с убытком в 8,1 млн руб. при чистой прибыли в 2021-м (5,7 млн руб.).

В пояснениях представители компании напоминают, что она является соответчиком по требованиям Сбербанка к заводу «Первомайскхиммаш» на сумму 221,9 млн руб. При этом ТУК «не планирует прекращение деятельности в обозримом будущем», если это не будет связано с «непреодолимыми обстоятельствами».

19 декабря 2022 года ТУК подала заявление о признании себя банкротом из-за требований Сбербанка. В конце февраля оно было возвращено судом.

ТУК владеет долями в крупных предприятиях региона и за его пределами (в заводах «Моршанскхиммаш» и «Первомайскхиммаш», ООО «Тамбовагроинвест», управляющем индустриальными парками ООО «УК Регион 68», в Тамбовской сахарной компании, пригородной пассажирской компании «Черноземье», конезаводе «Новотомниково»), а также контролирует областную Корпорацию развития.

Почему тамбовские институты развития оказались под угрозой несостоятельности — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин