Глава Фонда ОМС: система переориентируется на развитие превентивной медицины

Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования России Илья Баланин сообщил, что система ОМС в последние годы ориентируется на развитие превентивной медицины. По его словам, более важное значение для граждан в последнее время приобрели различные профилактические мероприятия и медицинские осмотры и процедуры.

«Профилактические мероприятия, в том числе регулярные медосмотры, вакцинация, позволяют предотвратить возникновение многих заболеваний и сохранить здоровье на длительный период времени. В последние годы система ОМС ориентируется на развитие превентивной медицины»,— сообщил господин Баланин в интервью ТАСС.

Также он рассказал, что в последние годы россиянам стали было доступны различные «сложнейшие операции». В частности, как пояснил глава Фонда Илья Баланин, в систему ОМС включена высокотехнологичная медицинская помощь с использованием «уникальных методов лечения». Всего в текущем году Минздравом России между 20 федеральными центрами было распределено более 1,1 тыс. операций на 2,9 млрд руб. «Все они будут оплачены Федеральным фондом обязательного медицинского страхования»,— уточнил господин Баланин.

Александр Кислов