Глава Фонда ОМС: система переориентируется на развитие превентивной медицины

Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования России Илья Баланин сообщил, что система ОМС в последние годы ориентируется на развитие превентивной медицины. По его словам, более важное значение для граждан в последнее время приобрели различные профилактические мероприятия и медицинские осмотры и процедуры.
«Профилактические мероприятия, в том числе регулярные медосмотры, вакцинация, позволяют предотвратить возникновение многих заболеваний и сохранить здоровье на длительный период времени. В последние годы система ОМС ориентируется на развитие превентивной медицины»,— сообщил господин Баланин в интервью ТАСС.
Также он рассказал, что в последние годы россиянам стали было доступны различные «сложнейшие операции». В частности, как пояснил глава Фонда Илья Баланин, в систему ОМС включена высокотехнологичная медицинская помощь с использованием «уникальных методов лечения». Всего в текущем году Минздравом России между 20 федеральными центрами было распределено более 1,1 тыс. операций на 2,9 млрд руб. «Все они будут оплачены Федеральным фондом обязательного медицинского страхования»,— уточнил господин Баланин.