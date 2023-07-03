Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за пресечение попытки покушения на руководство республики. В своем сообщении в Telegram он выразил уверенность, что заказчики преступления будут найдены в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Наши спецслужбы работают четко и эффективно. Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны. А полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО, поставленные президентом. Так и будет»,— написал господин Аксенов.

Ранее сегодня, 3 июля, ФСБ отчиталась о задержании россиянина 1988 года рождения. ФСБ утверждает, что мужчина планировал взорвать машину Сергея Аксенова по заданию Службы безопасности Украины. Возбуждены дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), а также ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Милена Костерева