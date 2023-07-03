Минэкономразвития подготовило рейтинг лидеров и аутсайдеров по качеству проводимых проверок

Минэкономразвития представило рейтинг контрольных ведомств, который выявляет лучшие практики по совершенствованию процедур контроля. Лидирующие позиции в списке заняли МЧС, Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роструд. На последних местах рейтинга оказались Росприроднадзор, Росздравнадзор и Роскомнадзор. С докладом министра экономического развития Максима Решетникова для премьер-министра Михаила Мишустина ознакомились «Ведомости».

При составлении рейтинга изучалась деятельность контрольных органов, которые провели как минимум 1000 проверок в 2022 году. Оценка велась по 22 показателям, сформированным в 7 групп: система управления рисками, внедрение профилактики, клиентоориентированность в досудебном обжаловании, совершенствование инструментов контроля, качество взаимодействия с прокуратурой, организация обратной связи в социальных сетях, развитие инструментов самообследования.

С итоговым показателем 55 баллов МЧС заняло первое место в рейтинге. Министерство получило высшую оценку по критерию «совершенствование инструментов контроля», а также в категориях «доля проверок бизнеса по индикаторам риска» и «доля внеплановых проверок с выявленными нарушениями». МЧС лидирует и по показателям общего количества профилактических визитов среди контрольных органов. У МЧС также отмечается «высокое качество взаимодействия» с прокуратурой.

Вторую строчку рейтинга занимает Россельхознадзор (51 балл). Ведомство достигло лучших показателей по критериям «система управления рисками» и «внедрение профилактики». Комментируя результаты рейтинга, представитель ведомства обратил внимание на избыточное административное давление на бизнес в контрольно-надзорной деятельности. По его мнению, его можно успешно заменить цифровыми инструментами.

У Роспотребнадзора и Роструда 48 баллов, оба ведомства расположились на третьей позиции рейтинга. Такой результат им удалось достичь за счет высоких показателей по критерию «совершенствование инструментов контроля». Кроме того, Роспотребнадзор провел самое большое количество проверок среди остальных органов контроля. У Роструда самая высокая доля инспекционных визитов в отношении малого и микробизнеса.

Последними в рейтинге оказались Росприроднадзор, Росздравнадзор и Роскомнадзор, которые набрали 30 баллов, 29 и 29 баллов соответственно. Согласно докладу, ведомства показали низкие результаты по системе управления рисками. Также у трех ведомств самая низкая доля проверок по индикаторам риска в общем объеме проверок. Кроме того, у Росздравнадзора самый большой средний срок проверки, а у Роскомнадзора самая высокая доля «технических» отказов прокуроров.

Представитель Роскомнадзора отметил, что при составлении рейтинга не учитывались показатели, характеризующие эффективность работы ведомств по выявлению и пресечению нарушений в сферах их ведения.

16 июня в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин попросил правительство, прокуратуру и МВД закрепить в законе норму о том, что проверки бизнеса могут проводиться только профильными ведомствами, и строго отслеживать ее выполнение.

По словам президента, в России существенно увеличилось число случаев, когда проверки проводят не контрольно-надзорные, а правоохранительные органы. По мнению главы государства, «это подрывает доверие бизнеса к реформе контрольно-надзорной сферы, сказывается на работе бизнеса».

Милена Костерева