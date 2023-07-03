НАФИ: наличные деньги с собой носят только 32% россиян

Большая часть граждан России отдают предпочтение безналичной оплате. Только у 32% опрошенных россиян всегда есть с собой наличные деньги. Об этом говорится в исследовании Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) и Страхового дома ВСК, которое приводит РБК. У 72% российских граждан сумма карманных денег не превышает 2 тыс. руб.

Согласно опросу, 68% респондентов пользуются оплатой наличными только в случае, если нет возможности оплатить товар банковской картой или переводом. В большинстве случаев наличными средствами пользуются при оплате товаров в ларьках или палатках. Таким образом расплачиваются около 34% опрошенных. 29% респондентов предпочитают расплачиваться наличкой при оплате проезда на общественном транспорте. При расчетах с курьером наличные деньги используют 14% опрошенных, чтобы оставить чаевые — 12%.

По отношению к наличию при себе денег эксперты разделили опрошенных россиян на четыре группы:

те, у кого всегда есть с собой наличные деньги (32% опрошенных);

те, кто чаще имеет при себе наличные, но вполне может выходить из дома и без них (31%);

те, кто, напротив, чаще ходят без наличных и лишь изредка имеют их при себе (30%);

те, у кого практически никогда не бывает с собой наличных (7%).

В 72% случаев сумма карманных денег у россиян не превышает 2 тыс. руб. При этом 31% россиян обычно носят с собой не более 500 руб., 41% — от 500 руб. до 2 тыс. руб. При себе имеют сумму свыше 2 тыс. руб. только 21% опрошенных.

По данным Банка России, в 2022 году безналичные расчеты предпочитали 81% держателей банковских карт. За год показатель вырос на 8 п. п. до максимума за всю историю измерений с 2016 года.

Россияне потеряли возможность оплачивать покупки и услуги внутри России с помощью сервисов бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay после введения санкций из-за боевых действий РФ на Украине. Карты платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, перестали принимать за границей. Они также не работают при оплате на сайтах зарубежных компаний.

Милена Костерева