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В Красноярске прошел парад судов в честь Дня речника

30 июня на набережной Енисея речники отметили День работников морского и речного флота. В акватории Енисея напротив Речного вокзала состоялся парад судов, на набережной прошел праздничный концерт, а для детей были организованы развлекательные локации.

Фото: предоставлено пресс-службой Енисейского речного пароходства

Фото: предоставлено пресс-службой Енисейского речного пароходства

В параде участвовало 7 единиц флота, украшенных флагами расцвечивания. В том числе две новые баржи морского класса, построенные в 2022 году, и теплоходы названные в честь заслуженных речников Енисейского пароходства. Сухогруз «Капитан Тронин», танкер «Степан Фомин», буксиры «Капитан Марусев» и «Сергей Качалов» носят на своих бортах имена людей, которые всю свою жизнь связали с речным флотом и очень много сделали для развития компании и судоходства на Енисее.

Впрочем, как подчеркнула генеральный директор «Норникель-ЕРП» Ольга Ксанф, обращаясь к речникам, свой значимый вклад в общее дело грузоперевозок по Енисею вносит каждый работник – плавсостав, сотрудники судоремонтных подразделений, портовые рабочие.

«В эту навигацию мы планируем перевезти 3,5 млн тонн грузов – для обеспечения производственной деятельности «Норникеля», реализации Серной программы и проекта «Восток-Ойл», реновации жилищного фонда, социальной и инженерной инфраструктуры Норильска, жизнеобеспечения городов и поселков Эвенкии и Таймыра в рамках Северного завоза. Несмотря на то, что навигация в этом году началась на неделю позже обычного, мы успешно выполнили самый сложный её этап – экспедиционный завоз на притоки. Завершена работа на Подкаменной и Нижней Тунгуске, в настоящее время флот возвращается с Большой Хеты и приступает к доставке грузов в Дудинку», – рассказала генеральный директор «Норникель-ЕРП» Ольга Ксанф.

Руководители предприятий речной отрасли с почетными гостями совершили обход судов, стоящих в парадном строю, и поздравили с профессиональным праздником экипажи, которые в свою очередь поприветствовали руководство троекратным «Ура!».

Речников поздравил руководитель администрации Центрального района Красноярска Евгений Трофимов: «Вклад речников в развитие Красноярского края очень значителен, так как есть ряд северных территорий, куда кроме как по воде доставить грузы невозможно. Поэтому в плане развития Севера, добычи для страны природных ископаемых, производства металлов – вся надежда на вас».

Большинство теплоходов Енисейского речного пароходства вышли на парад уже с грузами, чтобы сразу после праздника отправиться в рейсы: навигация сейчас в самом разгаре, и речникам нельзя терять ни минуты. В основном, суда повезут грузы в Дудинку, а морские баржи, загруженные трубами, буксировщик «Сергей Качалов» поведет на Диксон.

АО «ЕРП»

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