В Приморье произошел сход вагонов грузового поезда

Находкинская транспортная прокуратура проводит проверку в связи со сходом локомотива и вагонов грузового поезда на железнодорожных путях в Приморском крае. По предварительным данным, повреждено верхнее строение пути и опоры контактной сети.

«На перегоне Анисимовка—Тигровый Дальневосточной железной дороги в 21:55 (14:55 мск) 2 июля произошел сход локомотива и трех вагонов грузового поезда, с опрокидыванием на бок локомотива и одного из вагонов»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Задержан пригородный электропоезд сообщения Фридман—Владивосток, ожидается задержка грузовых поездов.

«Находкинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в рамках которой будет дана оценка содержанию путевого хозяйства и подвижного состава, действиям локомотивной бригады, порядку проведения аварийно-восстановительных работ»,— информирует прокуратура.

По информации пресс-службы ДВЖД, на которую ссылается АО «Экспересс Приморья», сегодня, 03 июля, в 7.33 по местному времени (0.33 мск), на перегоне Анисимовка—Тигровый двухпутного электрифицированного участка Смоляниново—Партизанск открыто движение по четному пути. Для ликвидации последствий на место происшествия направлены восстановительные поезда станций Партизанск и Первая речка. Восстановительные работы на перегоне продолжаются.

Алексей Чернышев, Владивосток