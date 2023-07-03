Единороссы обойдутся без губернатора

Делегаты краевой конференции «Единой России» (ЕР) утвердили 30 июня список кандидатов на осенних выборах в заксобрание Забайкалья. Губернатор Александр Осипов, в отличие от большинства других глав выборных регионов, в список не вошел. Источник “Ъ” в региональном отделении ЕР пояснил, что господин Осипов является беспартийным и не входит в руководящие органы ячейки, поэтому в его отсутствии в партсписке «нет ничего удивительного» — так же было и на выборах в Госдуму-2021. Пресс-служба губернатора не смогла оперативно предоставить комментарий.

Вместо главы края единороссов поведут на выборы сенатор Баир Жамсуев, депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулев и зампред правительства края Инна Щеглова. При этом все трое, как полагают в регионе, после выборов откажутся от депутатских мандатов: господа Жамсуев и Гурулев останутся работать в федеральном парламенте, а госпожа Щеглова, как ожидается, займет должность сити-менеджера Читы.

Таким образом, депутатом гарантированно сможет стать занявший в головной части партсписка четвертое место бывший сити-менеджер Читы Александр Сапожников. В ноябре 2022 года он оставил свой пост, отправившись добровольцем в зону спецоперации, в апреле 2023-го вернулся в регион, а в мае принял участие в предварительном голосовании ЕР. Однако по итогам праймериз господин Сапожников набрал только 172 голоса выборщиков, уступив депутату гордумы Читы, гендиректору АО «Водоканал» Андрею Ядрищенскому (473 голоса).

В краевом отделении решение включить бывшего сити-менеджера в головную часть партсписка, невзирая на проигранные им праймериз, официально не комментируют. Источник “Ъ”, близкий к ЕР, указывает на «определенные обязательства, связанные, в частности, с продвижением фигуры Сапожникова как участника СВО», и «на дефицит узнаваемых лиц в реготделении». А заместитель секретаря генсовета ЕР Сергей Перминов пояснил “Ъ”, что конференция была «вправе принять решение исходя из соображений максимальной эффективности выдвигаемого списка, многозадачности кампании».

Влад Никифоров, Иркутск; Андрей Прах