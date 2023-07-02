Шольц: Украина во время СССР была самостоятельным государством, а Крым — ее частью

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, по его мнению, Украина уже в советские времена фактически была самостоятельным государством, а Крым являлся ее неотъемлемой частью.

«Уже во времена Советского Союза Украина была самостоятельным государством с членством в ООН. И Крым всегда был частью Украины»,— заявил господин Шольц в интервью немецкому телеканалу ARD (цитата по Тagesschau). Господин Шольц полагает, что это свидетельствует о законности и обоснованности претензий Киева на территорию Крыма. Он также подчеркнул, что первой из состава СССР вышла не Украина, а Россия.

Украинская Советская Социалистическая Республика (УССР), находясь в рамках Советского Союза, наравне с рядом государств, а также с Белорусской ССР являлась членом-учредителем ООН.

Ранее в Государственном совете (парламенте) Крыма заявили о намерениях обратиться в российский Конституционный суд с запросом об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине. По мнению депутатов, передача полуострова УССР была незаконной, а соответствующий указ необходимо отменить.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов