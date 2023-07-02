Минреинтеграции Украины призвало лишить Балицкого депутатского мандата

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призвало лишить врио главы присоединенной к России Запорожской области Евгения Балицкого депутатского мандата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Он (Евгений Балицкий.— "Ъ") публично поддержал российскую оккупацию. Добровольно пошел на сотрудничество и занял должность "главы" оккупационной администрации РФ на временно оккупированной части Запорожской области... Но почему-то формально он все еще остается с депутатским мандатом Запорожского облсовета. Мы снова обращаемся с призывом снять предателя депутатского мандата, потому что ситуация позорная»,— говорится в заявлении министерства в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

29 июня суд на Украине признал Евгения Балицкого виновным «в организации незаконных референдумов» (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины) и умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Он заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Евгений Балицкий родился 10 декабря 1969 года в Мелитополе Запорожской области (Украинская ССР). По итогам парламентских выборов в октябре 2014 года получил мандат депутата Верховной рады VIII созыва. В мае 2015 года вошел в парламентскую фракцию «Оппозиционного блока». С 2018 года фактически проживал с семьей на территории Крыма. В феврале 2022 года, после начала спецоперации России на Украине, вошел в состав военно-гражданской администрации Запорожской области, 24 мая был назначен ее главой. 5 июля 2022 года заявил, что одним из первых в области получил российский паспорт. 26 сентября 2022 года вступил в партию «Единая Россия».

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в состав России по итогам прошедших там референдумов. По данным ЦИКа, в Запорожской области за присоединение к России проголосовало 93,11% участников референдума.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал состоявшиеся на подконтрольных российской армии территориях референдумы «фарсом», который не следует рассматривать как мероприятия, имеющие юридическую силу. Референдумы также осудили ООН, ряд стран и международных организаций.

Что происходит на 494-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов