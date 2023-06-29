Врио главы Запорожской области Балицкий заочно приговорен на Украине к 15 годам тюрьмы

Суд на Украине признал врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого виновным «в организации незаконных референдумов» (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины) и умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Он приговорен к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как утверждает СБУ, господин Балицкий одним из первых поддержал Россию после начала спецоперации. После этого Москва назначила его руководителем занятой территории Запорожской области. В пресс-релизе ведомства утверждается, что российские власти« угрожали жителям региона репрессиями и физической расправой, чтобы заставить их признать полномочия» господина Балицкого.

Господин Балицкий, как отмечает СБУ, занимался организацией референдума по присоединению Запорожской области к России. По мнению ведомства, он создавал незаконные избиркомы, которые «фальсифицировали результаты в пользу присоединения к РФ».

Евгений Балицкий родился 10 декабря 1969 года в Мелитополе Запорожской области (Украинская ССР). По итогам парламентских выборов в октябре 2014 года получил мандат депутата Верховной рады VIII созыва. В мае 2015 года вошел в парламентскую фракцию «Оппозиционного блока». С 2018 года фактически проживал с семьей на территории Крыма. В феврале 2022 года, после начала спецоперации России на Украине, вошел в состав военно-гражданской администрации Запорожской области, 24 мая был назначен ее главой. 5 июля 2022 года заявил, что одним из первых в области получил российский паспорт. 26 сентября 2022 года вступил в партию «Единая Россия».

30 сентября 2022 года президент Владимир Путин включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в состав России по итогам прошедших там референдумов. По данным ЦИКа, в Запорожской области за присоединение к России проголосовали 93,11% участников.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов