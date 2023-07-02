Отряд «ЛизаАлерт» предупредил о мошенниках, которые якобы собирают деньги на похороны шестилетнего Далера

Отряд «ЛизаАлерт», который занимался поисками шестилетнего Далера в Екатеринбурге, предупредил о мошенниках, которые якобы собирают деньги на похороны ребенка. Как говорится в сообщение поисковиков, мошенники ведут сбор от имени отряда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Поиски шестилетнего Далера Б. потрясли всех нас. К сожалению, на волне общей скорби активизировались мошенники! Нашлись нечистые на руку люди, которые через социальные сети начали собирать деньги, которые якобы планируют направить на похороны Далера. Что особенно неприятно, они прикрываются именем отряда "ЛизаАлерт"»,— говорится в сообщении отряда. Там также добавляют, что отряд никогда не принимает деньги от частных лиц или предприятий и не берет деньги на поиски или иные нужды. «Если кто-то от имени отряда или как доброволец "ЛизаАлерт" требует с вас деньги – это не доброволец, а мошенник!»,— заявили в отряде.

Напомним, 26 июня опекун мальчика Вероника Наумову заявила, что ребенок пропал, позже его тело было обнаружено в гаражном комплексе. Установлено, что мальчик скончался еще несколько месяц назад. Женщину задержали, ей предъявлено обвинение по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего) и избрана мера пресечения в виде ареста. Кроме того, в ходе расследования установлено, что в действиях обвиняемой усматриваются истязание (ч.2 ст.117 УК РФ) и мошенничество при получении выплат (ч.1 ст.159.2 УК РФ).

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Урал» «"Словно в кино, разыгрывалась криминальная постановка"».

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