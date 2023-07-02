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Коммерсантъ FM
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Медведев назвал Украину «Землей Санникова»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Украина — «Земля Санникова», которую «основал Ленин». Так он ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что единственное условие для переговоров с Россией — отвод российских войск в границах 1991 года.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Это границы областей России и когда-то губерний Российской империи, а не мифической Украины. Украина — это Земля Санникова, основанная Лениным. Была недолго и исчезла с карты. Нету такой земли. Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном русском городе Киеве»,— написал господин Медведев в Telegram.

«Земля Санникова» — советский художественный фильм по мотивам романа Владимира Обручева, снятый в 1972–1973 годах Альбертом Мкртчяном и Леонидом Поповым. Сюжет рассказывает историю ссыльного поселенца Александра Ильина, который предлагает золотопромышленнику Трифону Перфильеву (его прииск оскудевал) снарядить экспедицию для поисков Земли Санникова — легендарной теплой земли за Полярным кругом.

8 апреля Дмитрий Медведев написал пост в Twitter с заголовком «Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна». Он выразил мнение, что Украина «неизбежно исчезнет» и перестанет существовать как самостоятельное государство.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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