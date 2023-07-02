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Коммерсантъ FM
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Гладков: над Белгородским районом сбили БПЛА самолетного типа

Над Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Сбит беспилотник самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет, последствия на на земле уточняются.

Ранее сегодня губернатор также сообщил, что в селе Тулянка Валуйского округа ПВО сбила беспилотник, последствий не было. В Краснояружском районе с помощью дрона-камикадзе была атакована окраина села Поповка.

Вячеслав Гладков ранее сообщал, что за сутки 30 июня обстрелу подверглись четыре населенных пункта и многосторонний автомобильный пункт пропуска «Шебекино». По его словам, относительно 29 июня количество снарядов, выпущенных по территории Белгородской области, снизилось почти в четыре раза. За сутки 1 июня по региону было выпущено 62 различных снаряда, сообщил губернатор.

Что происходит на 494-й после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Фотогалерея

Военная операция на Украине

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Разрушенный ресторан в Краматорске

Разрушенный ресторан в Краматорске

Фото: Narciso Contreras / Anadolu Agency / AFP

Обрушившаяся дамба Каховской ГЭС

Обрушившаяся дамба Каховской ГЭС

Фото: LIBKOS / AP

Разрушенный дом в Мариуполе

Разрушенный дом в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Мария Потокина  /  купить фото

Антоновский мост через Днепр

Антоновский мост через Днепр

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Сотрудники МЧС в доме в Донецке

Сотрудники МЧС в доме в Донецке

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Работники коммунальной службы закрывают разбитые окна в городе Дружковка

Работники коммунальной службы закрывают разбитые окна в городе Дружковка

Фото: Genya Savilov / AFP

Спасатели работают в поврежденном доме в Киеве

Спасатели работают в поврежденном доме в Киеве

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Военнослужащие ВС РФ на Артемовском тактическом направлении

Военнослужащие ВС РФ на Артемовском тактическом направлении

Фото: РИА Новости

Саперы у разрушенного дома в городе Геническ

Саперы у разрушенного дома в городе Геническ

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Сотрудник СКР работает на месте обстрела Чонгарского моста, соединяющего Крым и Херсонскую область

Сотрудник СКР работает на месте обстрела Чонгарского моста, соединяющего Крым и Херсонскую область

Фото: РИА Новости

Жительница Херсона убирает в квартире последствия прорыва плотины Каховской ГЭС

Жительница Херсона убирает в квартире последствия прорыва плотины Каховской ГЭС

Фото: Arthur KHANOV / AFP

Украинский военнослужащий 28-й бригады моет окно автомобиля

Украинский военнослужащий 28-й бригады моет окно автомобиля

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Пострадавшие при обстреле жители Покровска в машине скорой помощи

Пострадавшие при обстреле жители Покровска в машине скорой помощи

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Мужчина стоит внутри воронки в селе Разумовка, недалеко от Запорожья

Мужчина стоит внутри воронки в селе Разумовка, недалеко от Запорожья

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Сенатор Александр Карелин (слева) в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского вручает сертификат на 1 млн руб. участнику спецоперации Андрею Кравцову (в центре) за уничтожение танка Leopard

Сенатор Александр Карелин (слева) в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского вручает сертификат на 1 млн руб. участнику спецоперации Андрею Кравцову (в центре) за уничтожение танка Leopard

Фото: Минобороны России

Пожарные работают на территории транспортного предприятия, загоревшегося при обстреле Херсона

Пожарные работают на территории транспортного предприятия, загоревшегося при обстреле Херсона

Фото: Reuters

Украинский военнослужащий стоит около сгоревшей российской боевой машины в селе Благодатное

Украинский военнослужащий стоит около сгоревшей российской боевой машины в селе Благодатное

Фото: Reuters

Местный житель выносит вещи из разрушенного дома в селе Старые Петровцы под Киевом

Местный житель выносит вещи из разрушенного дома в селе Старые Петровцы под Киевом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Женщина работает в швейном цехе, перепрофилированном под производство бронежилетов, в Симферополе

Женщина работает в швейном цехе, перепрофилированном под производство бронежилетов, в Симферополе

Фото: Reuters / Alexey Pavlishak

Жители Мариуполя отдыхают на городском пляже

Жители Мариуполя отдыхают на городском пляже

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Выбитые окна жилого дома в результате обстрела Ясиноватой в ДНР

Выбитые окна жилого дома в результате обстрела Ясиноватой в ДНР

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Студенты-выпускники танцуют вальс перед разрушенным домом культуры на церемонии вручения дипломов в городе Дергачи Харьковской области

Студенты-выпускники танцуют вальс перед разрушенным домом культуры на церемонии вручения дипломов в городе Дергачи Харьковской области

Фото: Sergey Bobok / AFP

Коммунальщики убирают последствия обстрела на окраине Одессы

Коммунальщики убирают последствия обстрела на окраине Одессы

Фото: Reuters / Serhii Smolientsev

Последствия падения беспилотника в центре Воронежа

Последствия падения беспилотника в центре Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Ара Киланянц  /  купить фото

Спасатели, военнослужащие и волонтеры эвакуируют жителей Херсона из зоны затопления

Спасатели, военнослужащие и волонтеры эвакуируют жителей Херсона из зоны затопления

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Затопленный после прорыва Каховской ГЭС поселок Днепряны в Херсонской области

Затопленный после прорыва Каховской ГЭС поселок Днепряны в Херсонской области

Фото: AP

Каховская ГЭС до разрушения, фото со спутника Maxar

Каховская ГЭС до разрушения, фото со спутника Maxar

Фото: AP

Разрушенная плотина Каховской ГЭС

Разрушенная плотина Каховской ГЭС

Фото: Reuters / Maxar

Спасатели эвакуируют местных жителей из зоны затопления после прорыва плотины Каховской ГЭС

Спасатели эвакуируют местных жителей из зоны затопления после прорыва плотины Каховской ГЭС

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Затопленный город Олешки

Затопленный город Олешки

Фото: Reuters / Maxar

Жители Харькова получают бесплатное питание от волонтеров

Жители Харькова получают бесплатное питание от волонтеров

Фото: Andrii Marienko / AP

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена», куда были заселены выехавшие из Шебекинского района жители

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена», куда были заселены выехавшие из Шебекинского района жители

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники народной дружины территориальной самообороны в Белгородской области

Участники народной дружины территориальной самообороны в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Грузовик после обстрела птицефабрики в поселке Карпаты ЛНР

Грузовик после обстрела птицефабрики в поселке Карпаты ЛНР

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Загоревшееся из-за попадания снарядов ВСУ общежитие в центре Шебекино

Загоревшееся из-за попадания снарядов ВСУ общежитие в центре Шебекино

Фото: Богдан Соболев / ТАСС

Житель Киева сидит около погибшей при обстреле внучки

Житель Киева сидит около погибшей при обстреле внучки

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Пострадавший в результате обстрела Киева мужчина

Пострадавший в результате обстрела Киева мужчина

Фото: Reuters

Украинский военнослужащий едет неподалеку от Бахмута (Артемовска)

Украинский военнослужащий едет неподалеку от Бахмута (Артемовска)

Фото: Reuters / Yevhenii Zavhorodnii

Российские военнослужащие на линии обороны в направлении Авдеевской промзоны

Российские военнослужащие на линии обороны в направлении Авдеевской промзоны

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Пожарные на месте обстрела в Киеве

Пожарные на месте обстрела в Киеве

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Обломок ракеты на улице Киева

Обломок ракеты на улице Киева

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника в Донбассе

Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника в Донбассе

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте в Москве

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Следователи осматривают дом в Москве после атаки БПЛА

Следователи осматривают дом в Москве после атаки БПЛА

Фото: AP

Спасатели работают в поврежденном здании в Киеве

Спасатели работают в поврежденном здании в Киеве

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko.

Раненый украинский солдат в медпункте около Артемовска (Бахмута)

Раненый украинский солдат в медпункте около Артемовска (Бахмута)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Поврежденное здание в Днепре

Поврежденное здание в Днепре

Фото: Reuters / Mykola Synelnykov

Поврежденные дома в Часов Яре

Поврежденные дома в Часов Яре

Фото: Reuters / Yevhenii Zavhorodnii

Город Грайворон после обстрела

Город Грайворон после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Виктория Литвин  /  купить фото

Поврежденная техника на месте ликвидации украинских диверсантов в Белгородской области

Поврежденная техника на месте ликвидации украинских диверсантов в Белгородской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Бойцы «Русского добровольческого корпуса» на бронетехнике в Сумской области

Бойцы «Русского добровольческого корпуса» на бронетехнике в Сумской области

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Бойцы ЧВК «Вагнер» машут флагами в честь взятия Бахмута (Артемовска)

Бойцы ЧВК «Вагнер» машут флагами в честь взятия Бахмута (Артемовска)

Фото: Reuters

Спасатели на территории попавшей под обстрел пожарной части в Днепре

Спасатели на территории попавшей под обстрел пожарной части в Днепре

Фото: Reuters

Местный житель сажает подсолнухи возле сгоревшего танка в селе Великая Дымерка Киевской области

Местный житель сажает подсолнухи возле сгоревшего танка в селе Великая Дымерка Киевской области

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Пациенты из Покровска в эвакуационном вагоне Красного Креста

Пациенты из Покровска в эвакуационном вагоне Красного Креста

Фото: LIBKOS / AP

Сход вагонов товарного поезда в Крыму

Сход вагонов товарного поезда в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Местные жители возле поврежденного в результате авиаудара автомобиля в городе Ясиноватая

Местные жители возле поврежденного в результате авиаудара автомобиля в городе Ясиноватая

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Рабочие ремонтируют железную дорогу, поврежденную в результате авиаудара, в Харькове

Рабочие ремонтируют железную дорогу, поврежденную в результате авиаудара, в Харькове

Фото: Andrii Marienko / AP

Ракета в небе над Киевом

Ракета в небе над Киевом

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Самоходная артиллерийская установка на Херсонском направлении

Самоходная артиллерийская установка на Херсонском направлении

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Пожар в жилом доме после авиаудара в Константиновке в Донецкой области

Пожар в жилом доме после авиаудара в Константиновке в Донецкой области

Фото: Reuters / Sofiia Gatilova

В Киеве журналист фотографирует сбитую ракету

В Киеве журналист фотографирует сбитую ракету

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Снесенные здания и воронки от снарядов в Марьинках в Донецкой области

Снесенные здания и воронки от снарядов в Марьинках в Донецкой области

Фото: LIBKOS / AP

Местные жители после обстрела в Горловке

Местные жители после обстрела в Горловке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Эвакуированные из Запорожской области оформляют документы и встают на учет социальных служб в пункте временного размещения в Бердянске

Эвакуированные из Запорожской области оформляют документы и встают на учет социальных служб в пункте временного размещения в Бердянске

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Сотрудники совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения в Луганске

Сотрудники совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения в Луганске

Фото: РИА Новости

Квартира в Стаханове, разрушенная в результате обстрела

Квартира в Стаханове, разрушенная в результате обстрела

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Военнослужащий у офиса партии «Единая Россия» в Запорожье

Военнослужащий у офиса партии «Единая Россия» в Запорожье

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проверяют территорию на наличие мин

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проверяют территорию на наличие мин

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

Жители Днепра в квартире, разрушенной в результате ракетного удара

Жители Днепра в квартире, разрушенной в результате ракетного удара

Фото: Reuters / Mykola Synelnykov

Поврежденная дроном квартира в Киеве

Поврежденная дроном квартира в Киеве

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Демонтаж советского памятника в селе Костенев Львовской области

Демонтаж советского памятника в селе Костенев Львовской области

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Акция «Свеча памяти» у мемориала у шурфа шахты № 4/4-бис в Донецке

Акция «Свеча памяти» у мемориала у шурфа шахты № 4/4-бис в Донецке

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Пункт распределения эвакуированных граждан в Бердянске

Пункт распределения эвакуированных граждан в Бердянске

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Экстренные службы на месте пожара в складских помещениях, случившегося в результате авиаудара в Одесской области

Экстренные службы на месте пожара в складских помещениях, случившегося в результате авиаудара в Одесской области

Фото: Reuters

Сотрудники МЧС на месте тушения пожара, возникшего в результате обстрела в Каховке в Херсонской области

Сотрудники МЧС на месте тушения пожара, возникшего в результате обстрела в Каховке в Херсонской области

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Молебен военнослужащих в Херсонской области перед иконой «Спас Нерукотворный», подаренной президентом Владимиром Путиным

Молебен военнослужащих в Херсонской области перед иконой «Спас Нерукотворный», подаренной президентом Владимиром Путиным

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Военнослужащий с письмом на Запорожском направлении линии фронта

Военнослужащий с письмом на Запорожском направлении линии фронта

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Горящий автомобиль в Константиновке в Донецкой области

Горящий автомобиль в Константиновке в Донецкой области

Фото: Dimitar Dilkoff / AFP

Взрыв беспилотника в Киеве

Взрыв беспилотника в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Местные жители на скамейке рядом с противотанковыми ежами в парке в Киеве

Местные жители на скамейке рядом с противотанковыми ежами в парке в Киеве

Фото: Bernat Armangue / AP

Дым, поднимающийся над горящим резервуаром с нефтепродуктами в поселке Волна Краснодарского края

Дым, поднимающийся над горящим резервуаром с нефтепродуктами в поселке Волна Краснодарского края

Фото: Reuters / Stringer

Церемония ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе

Церемония ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Дистанционно управляемая машина для разминирования, созданная украинским фермером

Дистанционно управляемая машина для разминирования, созданная украинским фермером

Фото: Reuters / Vitalii Hnidyi

Дым над Севастополем после атаки беспилотников

Дым над Севастополем после атаки беспилотников

Фото: Reuters / Stringer

Женщина рядом с пострадавшим из-за ракетного обстрела жилого дома в городе Умань Черкасской области

Женщина рядом с пострадавшим из-за ракетного обстрела жилого дома в городе Умань Черкасской области

Фото: Reuters / Carlos Barria

Украинский солдат стреляет из гранатомета около Авдеевки

Украинский солдат стреляет из гранатомета около Авдеевки

Фото: LIBKOS / AP

Мобилизованные на блокпосте в Херсонской области

Мобилизованные на блокпосте в Херсонской области

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Церемония открытия мемориальной «Парты Героя» в средней общеобразовательной школе № 1 в Ленинградской области, в память о бывшем ученике учреждения, погибшем в ходе Специальной военной операции на Украине

Церемония открытия мемориальной «Парты Героя» в средней общеобразовательной школе № 1 в Ленинградской области, в память о бывшем ученике учреждения, погибшем в ходе Специальной военной операции на Украине

Фото: Коммерсантъ / Андрей Бок  /  купить фото

Вид с воздуха на пострадавший из-за ракетного обстрела жилой дом в городе Умань Черкасской области

Вид с воздуха на пострадавший из-за ракетного обстрела жилой дом в городе Умань Черкасской области

Фото: Reuters / Yan Dobronosov

Автобус в центре Донецка, сгоревший из-за обстрела

Автобус в центре Донецка, сгоревший из-за обстрела

Фото: Андрей Чередниченко / ТАСС

Рабочие демонтируют советский монумент Победы во Второй мировой войне в селе Чернево Львовской области

Рабочие демонтируют советский монумент Победы во Второй мировой войне в селе Чернево Львовской области

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Украинский военный управляет дроном в Бахмуте (Артемовске)

Украинский военный управляет дроном в Бахмуте (Артемовске)

Фото: LIBKOS / AP

Российский военный в зоне СВО

Российский военный в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Поврежденные здания в Бахмуте (Артемовске)

Поврежденные здания в Бахмуте (Артемовске)

Фото: LIBKOS / AP

Поврежденные многоэтажные дома в Бахмуте (Артемовске)

Поврежденные многоэтажные дома в Бахмуте (Артемовске)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер» ведёт стрельбу из ПТРК «Корнет»

Боец ЧВК «Вагнер» ведёт стрельбу из ПТРК «Корнет»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Боевой расчет бронепоезда «Байкал»

Боевой расчет бронепоезда «Байкал»

Фото: Минобороны РФ

Военные медики оказывают помощь раненому украинскому военнослужащему в Бахмуте (Артемовске)

Военные медики оказывают помощь раненому украинскому военнослужащему в Бахмуте (Артемовске)

Фото: Anatolii Stepanov / AFP

Украинские солдаты и волонтеры пытаются погрузить лошадей в грузовик в Авдеевке

Украинские солдаты и волонтеры пытаются погрузить лошадей в грузовик в Авдеевке

Фото: LIBKOS / AP

Вид из окна на пострадавший от обстрелов музей в Купянске

Вид из окна на пострадавший от обстрелов музей в Купянске

Фото: Reuters / Viktoriia Yakymenko

Мужчина плачет у могилы своего друга на Криворожском кладбище

Мужчина плачет у могилы своего друга на Криворожском кладбище

Фото: Bernat Armangue / AP

Разрушенное здание в Славянске

Разрушенное здание в Славянске

Фото: Anatolii Stepanov / AFP

Херсонская область. Пасхальная служба в полевой церкви, которая расположена под землей и укреплена

Херсонская область. Пасхальная служба в полевой церкви, которая расположена под землей и укреплена

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Украинские военные во время пасхальной службы в городе Часов Яр

Украинские военные во время пасхальной службы в городе Часов Яр

Фото: Reuters / Mykola Tymchenko

Иконы на месте разрушенной церкви в Запорожской области

Иконы на месте разрушенной церкви в Запорожской области

Фото: Reuters / Stringer

Боец ЧВК «Вагнер» ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Бахмуте (Артемовске)

Боец ЧВК «Вагнер» ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Бахмуте (Артемовске)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ложные позиции ВС РФ в южном секторе СВО

Ложные позиции ВС РФ в южном секторе СВО

Фото: РИА Новости

Украинские военные недалеко от Бахмута (Артемовска)

Украинские военные недалеко от Бахмута (Артемовска)

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Сотрудник полиции уговаривает жительницу Авдеевки покинуть свой дом

Сотрудник полиции уговаривает жительницу Авдеевки покинуть свой дом

Фото: LIBKOS / AP

Оборонительные сооружения в Одессе

Оборонительные сооружения в Одессе

Фото: Reuters

Защитные укрепления в районе села Медведевка в Крыму

Защитные укрепления в районе села Медведевка в Крыму

Фото: Maxar Technologies / AP

10 апреля между РФ и Украиной состоялся очередной обмен пленными. В Россию возвращены 106 военнослужащих

10 апреля между РФ и Украиной состоялся очередной обмен пленными. В Россию возвращены 106 военнослужащих

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В результате обмена военнопленными на Украину вернулись 80 мужчин и 20 женщин

В результате обмена военнопленными на Украину вернулись 80 мужчин и 20 женщин

Фото: Reuters

Военнослужащие готовят реактивные системы залпового огня «Смерч» к нанесению ударов по инфраструктуре ВСУ

Военнослужащие готовят реактивные системы залпового огня «Смерч» к нанесению ударов по инфраструктуре ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вывезенные после начала спецоперации в Россию дети возвращаются на Украину

Вывезенные после начала спецоперации в Россию дети возвращаются на Украину

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Украинские военные эвакуируют жителей Бахмута (Артемовска)

Украинские военные эвакуируют жителей Бахмута (Артемовска)

Фото: LIBKOS / AP

Военнослужащий батальона «Восток» программирует беспилотник в ДНР

Военнослужащий батальона «Восток» программирует беспилотник в ДНР

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Последствия обстрела на рынке в Донецке

Последствия обстрела на рынке в Донецке

Фото: AP

Украинские военнослужащие в районе Бахмута (Артемовска)

Украинские военнослужащие в районе Бахмута (Артемовска)

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Вертолеты Ка-52 (слева) и Ми-28 ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции

Вертолеты Ка-52 (слева) и Ми-28 ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Получивший ранение в зоне СВО военнослужащий проходит реабилитацию в центре социального обслуживания населения города Волжский Волгоградской области

Получивший ранение в зоне СВО военнослужащий проходит реабилитацию в центре социального обслуживания населения города Волжский Волгоградской области

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Украинские военные готовят кофе на артиллерийской позиции внутри здания недалеко от Бахмута (Артемовска)

Украинские военные готовят кофе на артиллерийской позиции внутри здания недалеко от Бахмута (Артемовска)

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency / AFP

Воронка на детской площадке в Часовом Яру

Воронка на детской площадке в Часовом Яру

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Жительница Горловки стоит в своем доме, разрушенном при обстреле

Жительница Горловки стоит в своем доме, разрушенном при обстреле

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Взорванный в Мелитополе автомобиль экс-главы поселка Акимовка Запорожской области Максима Зубарева

Взорванный в Мелитополе автомобиль экс-главы поселка Акимовка Запорожской области Максима Зубарева

Фото: Иван Скиртач / ТАСС

Сотрудник полиции стоит рядом с кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в котором при взрыве погиб военкор Владлен Татарский

Сотрудник полиции стоит рядом с кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в котором при взрыве погиб военкор Владлен Татарский

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Церемония прощания с чемпионом мира по кикбоксингу, украинским военнослужащим Виталием Мериновым в Ивано-Франковске

Церемония прощания с чемпионом мира по кикбоксингу, украинским военнослужащим Виталием Мериновым в Ивано-Франковске

Фото: Reuters / Yuriy Rylchuk

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич посетил село Ягодное Черниговской области

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич посетил село Ягодное Черниговской области

Фото: Reuters / Alina Yarysh

Женщина стоит на балконе дома после обстрела в подконтрольной украинским войскам Константиновке

Женщина стоит на балконе дома после обстрела в подконтрольной украинским войскам Константиновке

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Спасатель стоит у дома, пострадавшего в результате обстрела Донецка

Спасатель стоит у дома, пострадавшего в результате обстрела Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Люди после получения гуманитарной помощи в одном из поселков ЛНР

Люди после получения гуманитарной помощи в одном из поселков ЛНР

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Местный житель проходит мимо подбитого бронетранспортера в селе Русские Тишки под Харьковом

Местный житель проходит мимо подбитого бронетранспортера в селе Русские Тишки под Харьковом

Фото: Andrii Marienko / AP

Верующие слушают проповедь предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре

Верующие слушают проповедь предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с военнослужащими

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с военнослужащими

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Горящее здание в Бахмуте (Артемовске)

Горящее здание в Бахмуте (Артемовске)

Фото: LIBKOS / AP

Боец ЧВК «Вагнер» охраняет территорию возле пострадавших в результате обстрела жилых домов в Бахмуте (Артемовске)

Боец ЧВК «Вагнер» охраняет территорию возле пострадавших в результате обстрела жилых домов в Бахмуте (Артемовске)

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Эвакуация жителей Мелитополя во время артобстрела

Эвакуация жителей Мелитополя во время артобстрела

Фото: РИА Новости

Поврежденный жилой дом в Запорожье

Поврежденный жилой дом в Запорожье

Фото: Reuters / Stringer

Местный житель с собакой среди остатков жилого дома в селе Циркуны Харьковской области

Местный житель с собакой среди остатков жилого дома в селе Циркуны Харьковской области

Фото: Reuters / Sofiia Gatilova

Украинские солдаты прощаются со своими женами в Краматорске

Украинские солдаты прощаются со своими женами в Краматорске

Фото: LIBKOS / AP

Пожилая женщина лежит в кузове фургона общественной организации Boctok SOS после эвакуации из Константиновки

Пожилая женщина лежит в кузове фургона общественной организации Boctok SOS после эвакуации из Константиновки

Фото: Ignacio Marin / Anadolu Agency / AFP

Сотрудник полиции на месте атаки беспилотника в городе Ржищев

Сотрудник полиции на месте атаки беспилотника в городе Ржищев

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинский полицейский укрывается перед горящим зданием в Авдеевке

Украинский полицейский укрывается перед горящим зданием в Авдеевке

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Горящий автомобиль убитого командира взвода патрульно-постовой службы ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области

Горящий автомобиль убитого командира взвода патрульно-постовой службы ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области

Фото: кадр видео СКР

Руины здания водоканала в Петровском районе Донецка

Руины здания водоканала в Петровском районе Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Строители убирают оставшуюся часть мариупольского театра

Строители убирают оставшуюся часть мариупольского театра

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Окна жилого дома, поврежденного в результате обстрела в Кировском районе Донецка

Окна жилого дома, поврежденного в результате обстрела в Кировском районе Донецка

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в Мариуполе

Президент России Владимир Путин в Мариуполе

Фото: кадр видео пресс-службы президента РФ

Строительство перинатального центра в Донецке

Строительство перинатального центра в Донецке

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Подготовка экипажей танков в импровизированном классе на одном из полигонов тыловой зоны проведения спецоперации. Инструктор обучает военнослужащих тактическим приемам и особенностям ведения боя с боевыми машинами противника

Подготовка экипажей танков в импровизированном классе на одном из полигонов тыловой зоны проведения спецоперации. Инструктор обучает военнослужащих тактическим приемам и особенностям ведения боя с боевыми машинами противника

Фото: кадр видео Минобороны РФ

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper и российским истребителем Су-27 над Черным морем

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper и российским истребителем Су-27 над Черным морем

Фото: U.S. Air Force video / EUCOM

Представители Межведомственной рабочей группы ищут захоронения погибших

Представители Межведомственной рабочей группы ищут захоронения погибших

Фото: Александр Река / ТАСС

Жители Львова проходят рядом с российской ракетой, сбитой возле Славянска и ставшей арт-объектом

Жители Львова проходят рядом с российской ракетой, сбитой возле Славянска и ставшей арт-объектом

Фото: Olena Znak / Anadolu Agency / AFP

Спасатели эвакуируют пострадавшего из разрушенного дома в Краматорске

Спасатели эвакуируют пострадавшего из разрушенного дома в Краматорске

Фото: Reuters / Yan Dorbronosov

Тело погибшего при обстреле в Волновахе

Тело погибшего при обстреле в Волновахе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Разрушенный скит Святогорской лавры в Донбассе

Разрушенный скит Святогорской лавры в Донбассе

Фото: Ihor Tkachov / AFP

Жительницы Донецка возле разрушенного в ходе обстрела дома

Жительницы Донецка возле разрушенного в ходе обстрела дома

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Спасатели тушат дом в Константиновке после обстрела

Спасатели тушат дом в Константиновке после обстрела

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

База в испанской Сарагосе, где украинские военные проходят обучение эксплуатации танков Leopard

База в испанской Сарагосе, где украинские военные проходят обучение эксплуатации танков Leopard

Фото: Reuters / Juan Medina

Мужчина идет по автобусному парку в Волновахе, пострадавшему в результате обстрела

Мужчина идет по автобусному парку в Волновахе, пострадавшему в результате обстрела

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинские военные ведут огонь из реактивной системы залпового огня «Град» под Лисичанском

Украинские военные ведут огонь из реактивной системы залпового огня «Град» под Лисичанском

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Следы от ракет под Харьковом

Следы от ракет под Харьковом

Фото: Vadim Belikov / AP

Облако дыма над Киевом

Облако дыма над Киевом

Фото: Eugen Kotenko / NurPhoto / AFP

Украинские солдаты в окопе неподалеку от Бахмута (Артемовска)

Украинские солдаты в окопе неподалеку от Бахмута (Артемовска)

Фото: LIBKOS / AP

Местные жители готовят еду на лестнице жилого дома в Часовом Яре в Донецкой области

Местные жители готовят еду на лестнице жилого дома в Часовом Яре в Донецкой области

Фото: LIBKOS / AP

Медработники оказывают помощь в полевом госпитале ДНР

Медработники оказывают помощь в полевом госпитале ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танкисты Южного военного округа на боевой позиции

Танкисты Южного военного округа на боевой позиции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие ДНР на Марьинском направлении

Военнослужащие ДНР на Марьинском направлении

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Украинский военнослужащий роет траншею недалеко от Бахмута (Артемовска)

Украинский военнослужащий роет траншею недалеко от Бахмута (Артемовска)

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Священник совершает богослужение на месте снесенного после авиаудара здания в Бородянке

Священник совершает богослужение на месте снесенного после авиаудара здания в Бородянке

Фото: Vadim Ghirda / AP

Вылет истребителей МиГ-31

Вылет истребителей МиГ-31

Фото: кадр видео Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) и генерал-лейтенант Рустам Мурадов во время инспектирования работы группировки российских войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) и генерал-лейтенант Рустам Мурадов во время инспектирования работы группировки российских войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции

Фото: кадр видео Минобороны РФ

Самолет СУ-34, потерпевший крушение в Енакиево

Самолет СУ-34, потерпевший крушение в Енакиево

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Малинкин  /  купить фото

Памятник русскому писателю Максиму Горькому в Часовом Яру

Памятник русскому писателю Максиму Горькому в Часовом Яру

Фото: Reuters / Lisi Niesner

Украинские военнослужащие используют прожектор для поиска беспилотников в небе над Киевом

Украинские военнослужащие используют прожектор для поиска беспилотников в небе над Киевом

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Люди танцуют на станции метро Киева

Люди танцуют на станции метро Киева

Фото: Vadim Ghirda / AP

Улица Бахмута

Улица Бахмута

Фото: Reuters

Украинский истребитель, сбитый в Херсонской области

Украинский истребитель, сбитый в Херсонской области

Фото: Vincenzo Circosta / Anadolu Agency / AFP

Военнослужащий возле пульта управления зенитно-ракетным комплексом под Донецком

Военнослужащий возле пульта управления зенитно-ракетным комплексом под Донецком

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Самолеты СУ-25 в воздухе над Донецком

Самолеты СУ-25 в воздухе над Донецком

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный после обстрелов дом и следы от пуль на заборе в Донецке

Разрушенный после обстрелов дом и следы от пуль на заборе в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Центральный рынок после обстрела в Горловке

Центральный рынок после обстрела в Горловке

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Пожарный тушит горящую машину в Энергодаре

Пожарный тушит горящую машину в Энергодаре

Фото: ТАСС

Гражданские на военной подготовке в Киеве

Гражданские на военной подготовке в Киеве

Фото: Sergei SUPINSKY / AFP

Женщина несет ребенка во время эвакуации в центре Харькова

Женщина несет ребенка во время эвакуации в центре Харькова

Фото: Andrii Marienko / AP

Мешки с песком у зоомагазина в Донецке

Мешки с песком у зоомагазина в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Местные жители собирают дрова в селе Станислав в Херсонской области

Местные жители собирают дрова в селе Станислав в Херсонской области

Фото: Genya Savilov / AFP

Тренировка российских солдат на военном полигоне в Донецкой области

Тренировка российских солдат на военном полигоне в Донецкой области

Фото: Alexei Alexandrov / AP