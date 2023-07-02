Гладков: над Белгородским районом сбили БПЛА самолетного типа

Над Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Сбит беспилотник самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет, последствия на на земле уточняются.

Ранее сегодня губернатор также сообщил, что в селе Тулянка Валуйского округа ПВО сбила беспилотник, последствий не было. В Краснояружском районе с помощью дрона-камикадзе была атакована окраина села Поповка.

Вячеслав Гладков ранее сообщал, что за сутки 30 июня обстрелу подверглись четыре населенных пункта и многосторонний автомобильный пункт пропуска «Шебекино». По его словам, относительно 29 июня количество снарядов, выпущенных по территории Белгородской области, снизилось почти в четыре раза. За сутки 1 июня по региону было выпущено 62 различных снаряда, сообщил губернатор.

Что происходит на 494-й после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».