Количество выпущенных по Белгородской области снарядов сократилось почти в четыре раза

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что за прошедшие сутки, 30 июня, обстрелу подверглись четыре населенных пункта и многосторонний автомобильный пункт пропуска «Шебекино». Пострадавших нет. Общее количество выпущенных снарядов, по его словам, 23. Относительно 29 июня количество снарядов, выпущенных по территории Белгородской области, снизилось почти в четыре раза.
Как уточнил Вячеслав Гладков, 30 июня обстрелам подверглись:
- село Солнцевка (семь артиллерийских снарядов);
- окраина хутора Старый (пять минометных снарядов);
- хутор Панков (два минометных снаряда);
- село Новая Таволжанка (шесть артиллерийских снарядов);
- многосторонний автомобильный пункт пропуска «Шебекино» (три минометных снаряда).
Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. 29 июня Вячеслав Гладков сообщил о не менее чем 88 ударах по области. Во всех случаях обошлось без пострадавших среди гражданского населения.
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