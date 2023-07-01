Количество выпущенных по Белгородской области снарядов сократилось почти в четыре раза

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что за прошедшие сутки, 30 июня, обстрелу подверглись четыре населенных пункта и многосторонний автомобильный пункт пропуска «Шебекино». Пострадавших нет. Общее количество выпущенных снарядов, по его словам, 23. Относительно 29 июня количество снарядов, выпущенных по территории Белгородской области, снизилось почти в четыре раза.

Как уточнил Вячеслав Гладков, 30 июня обстрелам подверглись:

село Солнцевка (семь артиллерийских снарядов);

окраина хутора Старый (пять минометных снарядов);

хутор Панков (два минометных снаряда);

село Новая Таволжанка (шесть артиллерийских снарядов);

многосторонний автомобильный пункт пропуска «Шебекино» (три минометных снаряда).

Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. 29 июня Вячеслав Гладков сообщил о не менее чем 88 ударах по области. Во всех случаях обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева