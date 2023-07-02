Володин: 23–24 июня — дни консолидации общества вокруг Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что дни вооруженного мятежа бойцов ЧВК «Вагнер» 23–24 июня вошли в историю России как «дни единения и консолидации общества» вокруг президента Владимира Путина. Господин Володин утверждает, что никто не поддержал мятеж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Непростая ситуация показала, насколько высок авторитет Президента среди гражданского общества и военнослужащих. Несмотря на многопартийность и возможность высказать самые разные точки зрения, не было ни одного примера, чтобы кто-то поддержал мятеж»,— написал Вячеслав Володин в Telegram.

По его словам, Владимир Путин в этой ситуации укрепил свои позиции в России и в мире. «Он сделал все, чтобы не допустить кровопролития и смуты»,— добавил спикер. По его мнению, если бы в 1917 и 1991 годах Россией руководили подобные Владимиру Путину, «не было бы революции и развала СССР».

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям ЧВК «Вагнер» и заявил, что его бойцы идут «разбираться» в Москву. В ночь на 24 июня наемники ЧВК заняли штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону.

Судя по видеозаписям и фотографиям из социальных сетей, 24 июня в центре города возле штаба гуляли горожане, которые фотографировались с наемниками «Вагнера», залезали на их танки. По оценке портала 161.ru, в день военного мятежа в центре города было около трех сотен ростовчан. Как передавал корреспондент «Ъ» в Ростове-на-Дону, множество граждан после урегулирования ситуации подходили к покидающим город наемникам, желали им «всего-всего».

ФСБ возбудила против Евгения Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа, которое было прекращено 27 июня. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, который вел переговоры с Евгением Пригожиным, бойцы ЧВК ушли в «полевые лагеря». Сам Евгений Пригожин, как сообщили российские и белорусские власти, после этих событий собирался уехать в Белоруссию.

Анастасия Ларина