В ходе ночных беспорядков в швейцарской Лозанне задержали семь человек

Семерых человек, шестеро из которых — несовершеннолетние, задержали во время беспорядков в ночь на сегодня, 2 июля, в швейцарской Лозанне. Об этом сообщило издание 20Minutes со ссылкой на полицию. По данным издания, беспорядки в городе начались на фоне событий во Франции.

Протестующие нападали на полицейских и атаковали машины. По словам очевидцев, на которых ссылается 20Minutes, протестующие бросали в полицейских камни, также сообщается как минимум об одной брошенной бутылке с зажигательной смесью. Никто из полицейских не пострадал.

Призывы выходить на улицы распространялись в соцсетях. По информации издания, в беспорядках приняли участие более 100 человек. Среди них были дети младше 15 лет.

Среди задержанных три девочки португальского, боснийского и сомалийского происхождения, а также три мальчика грузинского, сербского и швейцарского происхождения. Им от 15 до 17 лет.

Протесты во Франции начались 27 июня после убийства полицейским в Нантере 17-летнего Нахеля во время досмотра. В ночь на сегодня, 2 июля, в ходе беспорядков задержали 719 человек. По оценке МВД, средний возраст задержанных — 17 лет, однако среди них были и 13-летние.

Подробнее о беспорядках — в материале «Ъ» «Президенту Франции не до развлечений».

Олеся Павленко