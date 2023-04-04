Свердловские власти разработают туристический маршрут в поселок Гари

Туристический маршрут в поселок Гари будет проходить через Верхотурье, рассказал на пресс-конференции заместитель директора департамента по развитию Свердловской области Юрий Патанин. «В поселке Гари туристы получили доступ к эксклюзивной рыбалке. Совсем скоро совершить путешествие туда можно будет в рамках тура через Верхотурье»,— сообщил он. По его словам, в поселке уже построен туристический центр.

Поселок городского типа Гари расположен на берегу реки Сосьвы, в 306 км к северо-востоку от Екатеринбурга. Основан ориентировочно в 1623 году крестянами-переселенцами. Административный центр Гаринского городского округа. Население составляет около 2,4 тыс. жителей.

Напомним, в июле 2023 года будет праздноваться 400-летие поселка Гари. Оргкомитет по подготовке к празднованию юбилея возглавил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ранее он поручил сформировать блок мероприятий по развитию поселка, сделав ставку на богатое археологическое наследие и развитие туристического потенциала территории. Музею краеведения в поселке Гари будет выделено из бюджета более 2,5 млн руб. на техническое оснащение и создание виртуальной экспозиции.

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Артем Матюхин