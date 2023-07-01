Премьер Польши связал протесты во Франции с «неконтролируемой миграционной политикой»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что протесты во Франции начались вследствие неконтролируемой миграционной политики. Этим он объяснил погромы и беспорядки в стране.

«В течение одной ночи — несколько сотен спаленных домов, несколько тысяч сожженных автомобилей, выбитые окна, разграбленные больницы и школы. Это последствия неконтролируемой миграционной политики, которую нас заставляют принять»,— заявил господин Моравецкий на брифинге (цитата по ТАСС).

В связи с этим он обвинил Евросоюз в попытке принудить Польшу подписать новый миграционный пакт. Он предусматривает введение квот на допуск нелегальных мигрантов, а также возможность отказаться от их приема. В таком случае в фонд ЕС необходимо внести взнос на обустройство этих мигрантов в других странах. Голосование по документу прошло 8 июня на совещании глав МВД стран ЕС. Венгрия и Польша выступили против принятия пакта.

Протесты во Франции начались 27 июня после смерти 17-летнего подростка в Нантере: полицейские застрелили его, заявив, что тот отказался выполнять их требования. Обвиняемый в убийстве подростка уже арестован. В общей сложности на протестах задержали более 2 тыс. человек, ранены полицейские и жандармы. Власти отменили массовые мероприятия в нескольких городах, потребовали ограничить движение общественного транспорта.

Подробнее о протестах — в материале «Ъ» «Президенту Франции не до развлечений».

Лусине Баласян