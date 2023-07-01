Касаткина проиграла американке Киз в финале теннисного турнира в Истбурне

Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла американке Мэдисон Киз в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча, прошедшая в британском городе Истбурн, завершилась со счетом 6:2, 7:6 (15:13) в пользу Киз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paul Childs, Reuters Фото: Paul Childs, Reuters

Матч длился 1 час 40 минут. Дарья Касаткина допустила две двойные ошибки, реализовала две брейк-пойнта из четырех. На счету Мэдисон Киз два эйса, четыре реализованных брейк-пойнта из семи, одна двойная ошибка.

26-летняя Дарья Касаткина занимает 11-е место в рейтинге WTA, 28-летняя Мэдисон Киз — 25-е. Призовой фонд турнира в Истбурне, который относится к категории WTA 500,— свыше $780 тыс. Турнир стартовал 26 июня и завершится сегодня, 1 июля.