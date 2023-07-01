Свердловские следователи возбудили дело после ДТП, где пострадали пять детей и скончалась пятимесячная девочка

В Свердловской области СКР возбудил уголовное дело по факту ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень, в результате которого получили травмы восемь человек, в том числе пять детей. По данным СКР, самая маленькая пострадавшая — пятимесячная девочка скончалась. Уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека) возбуждено в отношение 19-летнего водителя Chevrolet, который выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Honda.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Напомним, лобовое столкновение произошло на 66 км автодороги Екатеринбург-Тюмень 30 июня. Дети находились в двух машинах. Маленькая девочка ехала с мамой и другими детьми в Chevrolet, в другой машине находилось еще два ребенка с родителями, они были госпитализированы.

По данным СКР, прокуратурой принято решение об изъятии материала и его передаче для дальнейшей проверки в следственный отдел по городу Заречный Следственного комитета России по Свердловской области.

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