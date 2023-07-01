Пострадавшая в ДТП на свердловской трассе пятимесячная девочка находится на ИВЛ в тяжелом состоянии

После ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень, где пострадали пять детей, пятимесячная девочка находится в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Как рассказали в региональной ГИБДД, авария произошла 30 июня в пять вечера на 66 км трассы иномарки столкнулись лоб в лоб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным, 19-летний водитель Chevrolet ехал со стороны Тюмени. Он выехал на встречную полосу для обгона, где столкнулся с автомобилем Honda, за рулем находился 43-летний водитель. В ДТП пострадали восемь человек, пять из которых — дети.

19-летний водитель от помощи медиков отказался, водитель Honda с детьми уехал в детскую больницу, ему оказана разовая помощь в детской больнице.

В автомобиле Chevrolet, который выехал на встречку, на заднем сидении находились трое детей: 5-месячная девочка перевозилась в автокресле была пристегнута, с места ДТП госпитализирована в Белоярскую ЦРБ, с закрытой черепно-мозговой травмой (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга (СГМ), находится на ИВЛ. Две девочки 10 и 13 лет госпитализированы в ДГКБ № 9 с повреждениями различной степени тяжести, в момент ДТП они не были пристегнуты ремнями безопасности. Вместе с детьми на заднем сидении был еще один пассажир — 20-летняя девушка, ее госпитализировали в больницу Богдановича. 45-летнюю пассажирку (мать троих детей, которые находились в машине) с СГМ и ЗЧМТ увезли в ГБ №1 Асбеста.

В другом автомобиле находились двое детей — девочки 7 и 12 лет. В момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Их с места ДТП госпитализированы в ДГКБ № 9 Екатеринбурга. Одна из девочек находится в реанимации, второй назначена операция. 24-летнюю пассажирку увезли в ГБ № 36 Екатеринбург с компрессионным переломом позвоночника. В автомобиле находилась семья — отец, мать и двое дочерей.

По данным Госавтоинспекции, 19-летний водитель имеет стаж вождения почти 1 год, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался два раза, водитель Honda имеет стаж вождения 15 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 27 раз. Оба водителя были трезвыми.

43-летний водитель Honda пояснил, что водитель Chevrolet совершал обгон, но когда понял, что не успевает, попытался уйти от столкновения, но не смог.

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