На свердловской трассе 19-летний водитель устроил ДТП, в котором пострадали девять человек — пятеро из них дети

На 65 км трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего пострадали девять человек, пять из которых — дети. Об этом сообщили в Telegram-канале ГИБДД Свердловской области.
1 / 3
По данным ГИБДД, 19-летний водитель машины марки Chevrolet выехал на встречную полосу движения для обгона и столкнулся с легковым автомобилем Honda. После ДТП машины съехали с дороги.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Сейчас выясняются обстоятельства ДТП.