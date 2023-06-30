На свердловской трассе 19-летний водитель устроил ДТП, в котором пострадали девять человек — пятеро из них дети

На 65 км трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего пострадали девять человек, пять из которых — дети. Об этом сообщили в Telegram-канале ГИБДД Свердловской области.

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По данным ГИБДД, 19-летний водитель машины марки Chevrolet выехал на встречную полосу движения для обгона и столкнулся с легковым автомобилем Honda. После ДТП машины съехали с дороги.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Сейчас выясняются обстоятельства ДТП.

Полина Хабарова

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