Президент Абхазии поддержал действия Путина в ходе мятежа ЧВК «Вагнер»

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии Асланом Бжанией. Они обсудили вопросы двусторонней повестки дня, в том числе реализацию намеченных планов по социально-экономическому развитию Абхазии. Разговор прошел по инициативе абхазской стороны.

«Бжания выразил полную поддержку предпринятых российским руководством действий по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране»,— сказано в сообщении Кремля.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по тыловым лагерям его компании. Он объявил «марш справедливости» против «тех, кто уничтожает русских солдат». ФСБ возбудила уголовное дело по статье об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ), которое было прекращено через три дня. 24 июня ситуацию урегулировали при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Олеся Павленко