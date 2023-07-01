Bloomberg: Россия стала использовать более новые танкеры для перевозки нефти

Перевозчики стали использовать более новые танкеры для перевозки российской санкционной нефти. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные VesselsValue Ltd.

К концу июня 2023 года средний возраст танкеров снизился до 15 лет против 19 лет в октябре 2022-го. Как пишет Bloomberg, перевозчики стали использовать более новые танкеры после усиления проверок таких судов в Азии.

Как отмечает Bloomberg, Китай недавно усилил проверки старых танкеров в порту Циндао. В Сингапуре также задержали несколько танкеров из-за непрохождения проверки безопасности. В мае у берегов Малайзии взорвалось 26-летнее судно, что усилило опасения в связи с использованием старых судов.

После введения потолка цен на нефть из России международные компании стали отказываться от танкеров, которые перевозили российскую нефть. СМИ также сообщали о теневом флоте: в декабре Financial Times писала о 100 судах, Bloomberg — о 600.

Олеся Павленко