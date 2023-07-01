Задержанный из-за задымления рейс вылетел из Санкт-Петербурга в Дубай

Рейс авиакомпании Emirates, который был задержан из-за задымления самолета, отправился из петербургского аэропорта Пулково в Дубай, следует из данных онлайн-табло. Самолет должен был вылететь в 23:15 30 июня, но рейс был отправлен только в 4:49 1 июля.

Задымление произошло в двигателе самолета Boeing 777. На борту были 228 пассажиров и 15 членов экипажа, никто не пострадал. Пассажиры были отправлены в зал ожидания. Компания «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет аэропортом, сообщала, что самолет был отбуксирован на место стоянки.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР организовало доследственную проверку. Причина произошедшего устанавливается. Свою проверку проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.

Леонид Уварчев