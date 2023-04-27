Заместителя генерального директора «Болховского завода полупроводниковых приборов» заподозрили в коммерческом подкупе

В управлении Следственного комитета России по Орловской области на основании материалов оперативно-розыскной деятельности полиции возбуждено уголовное дело в отношении заместителя генерального директора АО «Болховский завод полупроводниковых приборов». Топ-менеджера подозревают в совершении коммерческого подкупа в крупном размере (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, максимальное наказание - лишение свободы на срок до девяти лет со штрафом в размере сорокакратной суммы подкупа).

По предварительной версии СКР, подозреваемый с марта 2020 года по май 2022-го незаконно получил от руководителя одного из ООО коммерческий подкуп на общую сумму свыше 314 тыс. руб. за совершение действий в интересах этой компании. В ведомстве полагают, что своими действиями подозреваемый «создал конкурентные преимущества указанному поставщику путем направления заявок в пользу его организации, последующую беспрепятственную приемку товаров и своевременную оплату в рамках исполнения обязательств по договору».

В СКР сообщили, что замгендиректора был задержан следователем, «в отношении него и иных лиц выполняется комплекс следственных и процессуальных действий». В ведомстве не называют имя подозреваемого.

На самом предприятии заявили «Ъ-Черноземье», что не комментируют действия правоохранителей. Один из собеседников на заводе отметил, что фигуранта уголовного дела не стали помещать под стражу.

Согласно сайту предприятия, в статусе заместителя генерального директора работает только один мужчина - Николай Поздняков, курирующий вопросы производства. Господин Поздняков в 1997 году году окончил Орловскую сельскохозяйственную академию по специальности «экономика и управление в отраслях АПК». Затем работал экономистом в местном филиале АО «Погрузчик». В 1999 году пришел на болховский завод.

На болховском заводе полупроводниковых приборов сегодня работает порядка 800 человек. Предприятие производит продукцию для военно-промышленного комплекса, космической, нефтяной и строительной отрасли, российских железных дорог и метро.

Владимир Зоркий