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Коммерсантъ FM
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На Украине отменена налоговая льгота для бизнеса, введенная в марте 2022 года

Верховная рада Украины приняла законопроект об отмене с 1 августа льготного единого налога для бизнеса в размере 2%. В страну возвращаются налоги, действовавшие до ввода войск России в феврале 2022 года. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по финансовым вопросам Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

Согласно закону, после 1 августа 2023 года бизнесмены должны возвратиться к прежней системе налогообложения, действовавшей до начала спецоперации. С августа единый налог будет уплачиваться с дохода в размере 5%, если предприниматели выбирают систему начисления, освобождающую их от выплаты НДС. Если же они являются плательщиками НДС, налог будет платиться с дохода в размере 3%.

Господин Гетманцев уточнил, что запрет на проверки бизнеса остается в силе. Мораторий на проверки отменяется только для производителей подакцизной продукции, игорного бизнеса, финансовых и платежных услуг.

Система 2% единого налога была введена в марте 2022 года. Новая ставка единого налога начала действовать с 1 апреля того же года для предпринимателей, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, имеющих оборот бизнеса менее 10 млрд гривен (235 млрд). По словам Гетманцева, всего на 2% перешли 313 062 предпринимателя. «Налог стал тем фактором, который, среди прочих, оживил предприятия», — отметил господин Гетманцев. Отмена льготного налога связана с условиями Международного валютного фонда (МВФ), предъявленными Украине для продолжения сотрудничества.

В конце марта МВФ одобрил Киеву четырехлетний кредит в размере $15,6 млрд. В обмен на программу расширенного финансирования (EFF) украинское правительство взяло на себя обязательства по смягчению валютных ограничений, возврату к режиму гибкого обменного курса и инфляционного таргетирования, а также обеспечению стабильной работы финансового сектора.

Программа EFF для Украины состоит из двух этапов. На первом этапе украинские власти должны уделить особое внимание наращиванию налоговых поступлений, поддержанию стабильности обменного курса и усилению борьбы с коррупцией, на втором — меры, связанные с повышением конкурентоспособности и производительности отраслей экономики.

Подробнее — в материале «Ъ» «Война войной, а реформы по расписанию».

Полина Мотызлевская

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