«Тюрьма тюрьме рознь»

Петербуржцам не терпится попасть в бывшую тюрьму «Кресты». Губернатор Северной столицы Александр Беглов рассказал о том, что известный на всю страну следственный изолятор станет арт-кластером. Причем уже сейчас там начал формироваться так называемый квартал креативных индустрий. Объект сейчас находится в ведении корпорации «Дом.РФ», которая занимается поиском инвестора. Подвижек на этот счет стоит ждать в конце года. При этом власти отмечают высокий интерес к проекту со стороны населения. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не уверен в правильности данной концепции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью каналу «78» рассказал о будущем знаменитой на всю страну и даже за ее пределами тюрьмы «Кресты». Собственно, как таковой тюрьмы больше нет, она закрыта. В перспективе там будет создан модный современный арт-кластер. Однако, по словам городского главы, гражданам уже сейчас буквально не терпится туда попасть. Это чуть ли не самый популярный вопрос: когда же уже, когда?

Впрочем, уважаемым жителям и гостям города на Неве стоит запастить терпением. Не все сразу — необходимо сначала найти инвестора, провести торги, и лишь потом милости просим. В целом пока не совсем понятно, что будет представлять собой этот самый арт-кластер.

При этом нужно напомнить уважаемой аудитории, что «Кресты» — одно из самых ужасных и кровавых мест в российской истории. Многое повидали эти стены. И вот последняя новость о пропаже мемориальной доски в память о поэтессе Анне Ахматовой по-своему символична. Доска вроде бы нашлась, но дело даже не в этом. А в поэме «Реквием», посвященной в том числе сыну Анны Андреевны Льву Гумилеву и другим политзаключенным, которые там, как известно, находились, со всеми вытекающими последствиями. По большому счету, это место человеческих страданий, чего уж там.

И вот теперь «Кресты» превращаются в арт-объект, где будут отдыхать туристы, делать селфи, сидеть в барах и так далее и тому подобное.

Так кажется, что не очень все это правильно с морально-этической точки зрения. Нужно все-таки как-то уважать свою историю, какой бы неоднозначной она ни была.

Впрочем, идем дальше, вернее, возвращаемся к началу. Господин Беглов утверждает, что народонаселению буквально не терпится попасть в бывшие «Кресты». С его точки зрения, это главный положительный момент. Еще бы — арт-кластер быстро окупиться, инвестор получит сверхприбыль. И местной власти плюс — люди довольны. Что еще надо?

Оставим тему репрессий и перейдем к уголовно-криминальной романтике. Она остается очень популярной в народе, и отсюда интерес к «Крестам». Тем более столько фильмов качественных на эту тему снято, песен написано. Положительный ли это факт? Отнюдь. Да, и на Западе есть стилизованные тюрьмы, экскурсии туда ходят. Но, как говорится, тюрьма тюрьме рознь.

И вот опять кажется, что не очень все это хорошо. По большому счету, в «Крестах» должен быть музей, причем жесткий, что навеивает тяжелые чувства. Но они необходимы для осознания и просветления, ибо репрессии и криминал — это плохо. Что же, как бы то ни было, заканчиваем цитатой из Владимира Семеновича Высоцкого: «Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем, чтоб не стало по России лагерей».

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